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Проект «Кортеж»: Представлены снимки разбитого на краш-тестах седана

В сети выложили фото разбитого седана проекта «Кортеж» с индексом ЕМП-412300. Авто прошло краш-тесты в лаборатории пассивной безопасности НАМИ в рамках Дмитровского полигона. Авто по итогам испытаний получит ряд изменений в конструкции.

Проект «Кортеж»: Представлены снимки разбитого на краш-тестах седана


В свою очередь краш-тесты седана российского проекта «Кортеж» организовали по принципу Euro NCAP. Однако некоторые испытания были сложней, чем в европейской организации. Например боковой удар авто организовали по задней двери, вместо передней, как требует Euro NCAP. На прочность также проверили блок аккумуляторов гибрида. При скорости в 50 км/ч в корму авто врезалась тележка на 1 300 кг. Фронтальный удар с сорокапроцентным перекрытием на скорости 64 км/ч седан выдержал хорошо. В некоторых местах авто лопнули сварные швы. Безопасность авто при перекрытии в 100% оценили по максимуму.

Седану устроили также «столбовой» удар между задним колесом и порогом. Для данного авто предусмотрели продвинутые ремни безопасности, 9 подушек безопасности.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
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