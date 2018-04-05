Проект «Кортеж»: Представлены снимки разбитого на краш-тестах седана

В свою очередь краш-тесты седана российского проекта «Кортеж» организовали по принципу Euro NCAP. Однако некоторые испытания были сложней, чем в европейской организации. Например боковой удар авто организовали по задней двери, вместо передней, как требует Euro NCAP. На прочность также проверили блок аккумуляторов гибрида. При скорости в 50 км/ч в корму авто врезалась тележка на 1 300 кг. Фронтальный удар с сорокапроцентным перекрытием на скорости 64 км/ч седан выдержал хорошо. В некоторых местах авто лопнули сварные швы. Безопасность авто при перекрытии в 100% оценили по максимуму.Седану устроили также «столбовой» удар между задним колесом и порогом. Для данного авто предусмотрели продвинутые ремни безопасности, 9 подушек безопасности.