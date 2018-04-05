Учёные: Жители США разучились писать букву "g"
Учёные из Университета Джона Хопкинса провели исследование, которое показало, что большинство жителей США разучились писать букву "g". Существуют два варианта написания этой буквы, люди зачастую пользуются лишь той, которая проще пишется.
Учёные шокированы тем, что носители языка забывают, как пишутся буквы их родного алфавита. В ходе исследования специалисты попросили участников написать два варианта буквы "g". Известно, что в рукописном тексте используется упрощённый вариант со свободным концом, тогда как в печати применяется более сложная форма с петлёй.
Большинство жителей США не смогли правильно написать сложный вариант буквы "g". После небольшого мастер-класса от учёных, только один человек из 38 смог выполнить задание. Эксперимент показал, что сложный вариант написания буквы с петлёй мало где используется, 50% опрошенных и вовсе не знали о её существовании. В будущем люди могут забыть о том, как пишется "g".
Учёные шокированы тем, что носители языка забывают, как пишутся буквы их родного алфавита. В ходе исследования специалисты попросили участников написать два варианта буквы "g". Известно, что в рукописном тексте используется упрощённый вариант со свободным концом, тогда как в печати применяется более сложная форма с петлёй.
Большинство жителей США не смогли правильно написать сложный вариант буквы "g". После небольшого мастер-класса от учёных, только один человек из 38 смог выполнить задание. Эксперимент показал, что сложный вариант написания буквы с петлёй мало где используется, 50% опрошенных и вовсе не знали о её существовании. В будущем люди могут забыть о том, как пишется "g".
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:50