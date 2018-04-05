Учёные: Жители США разучились писать букву "g"

Учёные шокированы тем, что носители языка забывают, как пишутся буквы их родного алфавита. В ходе исследования специалисты попросили участников написать два варианта буквы "g". Известно, что в рукописном тексте используется упрощённый вариант со свободным концом, тогда как в печати применяется более сложная форма с петлёй.Большинство жителей США не смогли правильно написать сложный вариант буквы "g". После небольшого мастер-класса от учёных, только один человек из 38 смог выполнить задание. Эксперимент показал, что сложный вариант написания буквы с петлёй мало где используется, 50% опрошенных и вовсе не знали о её существовании. В будущем люди могут забыть о том, как пишется "g".