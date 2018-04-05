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Жители Гавайев были испуганы появлением загадочных звуков в небе

В сетях появилось видео, опубликованное жителями Гавайев. Они были испуганы появлением загадочных звуков в небе, записав их в сюжете.

Жители Гавайев были испуганы появлением загадочных звуков в небе


Свидетели события отметили, что они напоминали пение хора вместе с ревом животных и скрежетом металла. Ученые пока имеют версии о подземных толчках, выбросах метана или приливах, но в реальности не могут выяснить природу такого феномена. Пользователи стали высказывать свое мнение по такому поводу.



Некоторые лица упомянули о смещении полюсов и проделках пришельцев. Также были гипотезы о грядущем конце света, сопровождающегося трубными звуками ангелов. Скептики отметили, что население просто столкнулось с испытаниями климатического оружия, но в последнее время такие аномалии стали появляться во многих уголках мира.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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