«Русскую Кардашьян» Квитко раскритиковали за фото с оголённой пятой точкой на яхте

Анастасия Квитко, получившая прозвище «Русская Ким Кардашьян» за свои пышные формы груди и ягодиц, утверждает, что никогда не прибегала к пластическим операциям, а её тело является таким от природы. Недавно модель снова побаловала поклонников в Сети откровенным снимком с яхты, на котором запечатлена лёжа на животе на белом диване.Основное внимание пользователей приковали к себе именно ягодицы знаменитости, ведь на данном снимке они смотрелись ну уж очень не натурально. Фолловеры принялись критиковать Квитко за то, что она, имея такие пышные формы, всё равно выпячивает пятую точку, чтобы та казалась ещё больше.В комментариях к публикации «Русской Ким Кардашьян» некоторые напомнили модели, что во всём нужно знать меру. Несмотря на критику, в Сети нашлось и достаточное количество тех, кто оценил новый кадр знаменитости.