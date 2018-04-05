АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

«Русскую Кардашьян» Квитко раскритиковали за фото с оголённой пятой точкой на яхте

Известная многим как «Русская Ким Кардашьян» модель Анастасия Квитко подверглась критике из-за фото с оголённой пятой точкой на яхте. Фолловеры не понимают, для чего обладательница таких пышных форм ещё больше выпячивает ягодицы на снимках.

«Русскую Кардашьян» Квитко раскритиковали за фото с оголённой пятой точкой на яхте

Анастасия Квитко, получившая прозвище «Русская Ким Кардашьян» за свои пышные формы груди и ягодиц, утверждает, что никогда не прибегала к пластическим операциям, а её тело является таким от природы. Недавно модель снова побаловала поклонников в Сети откровенным снимком с яхты, на котором запечатлена лёжа на животе на белом диване.

Основное внимание пользователей приковали к себе именно ягодицы знаменитости, ведь на данном снимке они смотрелись ну уж очень не натурально. Фолловеры принялись критиковать Квитко за то, что она, имея такие пышные формы, всё равно выпячивает пятую точку, чтобы та казалась ещё больше.

В комментариях к публикации «Русской Ким Кардашьян» некоторые напомнили модели, что во всём нужно знать меру. Несмотря на критику, в Сети нашлось и достаточное количество тех, кто оценил новый кадр знаменитости.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Безруков вернул к жизни «бригадира» Сашу
ИЦ ""Международная экономика": Масштаб ошибок в
Литва полностью перейдет на СПГ из США
Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи
Эксперты опасаются за последствия для
Александр Ревва считает супругу и дочерей своими
Фотография 14-летней Пэрис Хилтон с хорьком
Болезненный вид Татьяны Васильевой взволновал ее
Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»
Бывший телеведущий «Суд идет» сам попал под суд
Бывшая участница «Серебро» Фаворская шокировала
Тонкий оксид алюминия защитит металл от коррозиии
В Троицке 10-летний ребенок погиб от удара током
«Русскую Кардашьян» Квитко раскритиковали за фото
Экстрасенс уверена, что Ксения Собчак и Максим
Ученые: Секс в воде негативно отражается на
При тушении ТЦ «Персей» пострадали шесть пожарных
Юрия Назарова Скорая помощь увезла со съемок
Специалисты: Частота мозговых альфа-волн
Биологи выясняли влияние горячих гейзеров на
Беременная Лобода опубликовала трогательное фото
Тайная любовница Николая Караченцова доказала их
Гинеколог тайно оплодотворил пациентку и попал
RocketLab готовится к первому официальному
Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым
Новый масс-спектрометр может работать
Huawei предлагает аналог Google Play всему миру
Через несколько дней в «Роскосмос» дадут оценку
В США черный НЛО решил сопровождать пассажирский
Xiaomi представила камеру для дома Small Square
Просмотреть все новости