Экстрасенс уверена, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода

Как рассказала Кажетта, из-за увлечённости Ксении политической карьерой девушка стала гораздо меньше времени уделять семье, из-за чего брак с Максимом Виторганом, как считает ясновидящая, в скором времени может угаснуть.В своих видениях прорицательница узрела, что в будущем в политике России будут доминировать две представительницы слабого пола, одна из которых получит президентское кресло. Ахметжанова уверена, что, невзирая на поражение в президентских выборах, Собчак еще покажет себя, как сильный политический деятель, однако, подобные успехи могут стоить ей семьи.Кажетта посоветовала бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» больше времени уделять семейным делам, если она не хочет утратить отношения с Максимом Виторганом, который невероятно сильно любит супругу.Также ясновидящая добавила, что в будущем видит у Собчак трое детей.