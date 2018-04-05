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Экстрасенс уверена, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода

Известная ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала о своих переживаниях, касающихся супружеской пары Ксении Собчак и Максима Виторгана, так как политическая карьера теледивы может негативно отразиться на её отношениях с мужем.

Экстрасенс уверена, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода

Как рассказала Кажетта, из-за увлечённости Ксении политической карьерой девушка стала гораздо меньше времени уделять семье, из-за чего брак с Максимом Виторганом, как считает ясновидящая, в скором времени может угаснуть.

В своих видениях прорицательница узрела, что в будущем в политике России будут доминировать две представительницы слабого пола, одна из которых получит президентское кресло. Ахметжанова уверена, что, невзирая на поражение в президентских выборах, Собчак еще покажет себя, как сильный политический деятель, однако, подобные успехи могут стоить ей семьи.

Кажетта посоветовала бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» больше времени уделять семейным делам, если она не хочет утратить отношения с Максимом Виторганом, который невероятно сильно любит супругу.

Также ясновидящая добавила, что в будущем видит у Собчак трое детей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:06
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