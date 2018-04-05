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Индонезийские школьники были напуганы видом НЛО во время падения с неба

Индонезийские школьники из провинции Западная Нуса-Тенгара были напуганы видом НЛО во время падения с неба. Перед такими событиями он скрывался в облаках, после чего был запечатлен на камеры.

Преподаватель во время беседы с журналистами отметил, что свидетелями необычного зрелища стали многие люди, которые тоже не смогли понять природу странного объекта, после чего решили обратиться за помощью к специалистам. Пока есть версия, что это могло быть редкое природное явление, наблюдающееся в тропиках.

Индонезийские школьники были напуганы видом НЛО во время падения с неба


Большое количество облаков во время взаимодействия с водными кристаллами, оказавшимися в атмосфере, могут стать виновниками возникновения “огненной радуги”. Она тоже может принимать различные формы, напоминающие НЛО.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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