АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Новый фургон Opel Vivaro построят на платформе концерна PSA

Новый фургон Opel Vivaro будут выпускать на платформе концерна PSA. Поэтому Opel Vivaro нового поколения утратит родственные связи со своими собратьями Fiat Talento, Renault Trafic и Nissan NV300.

Новый фургон Opel Vivaro построят на платформе концерна PSA


Год тому назад французский автоконцерн PSA приобрёл немецкую компанию Opel. По линии лёгких коммерческих автомобилей первой моделью после слияния стал «каблучок» Opel Combo, который раздели платформу с моделями Peugeot Rifter и Citroen Berlingo.

Следующим станет фургон Opel Vivaro нового поколения его построят на платформе EMP2, которая также стала основой для Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Немецко-французскую модель Opel Vivaro будут собирать на мощностях английского завода бренда Opel, производство стартует в 2019 году.

В настоящее время технической информации о новом фургоне Opel Vivaro практически нет. Однако эксперты предполагают, что он станет ещё одним клоном фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, которые на будущий год подвергнутся рестайлингу.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего
Начались предзаказы смартфона Vernee M6
Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров
Виталине Цымбалюк-Романовской пришлось вернуть
Учёные: Жители США разучились писать букву "g"
Индонезийские школьники были напуганы видом НЛО
TVR показал спортивный прототип для «Ле-Мана»
Проекту Глюкоза исполнится 15 лет
Ольга Бузова случайно показала любовника в эфире
Жители Гавайев были испуганы появлением
Папарацци сняли свидание Меган Фокс с Брайаном
Новый фургон Opel Vivaro построят на платформе
СМИ: Анджелина Джоли может разрушить семейную
Миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные
Арнольд Шварценеггер рассказал о своих эмоциях
Презентация смартфона Moto G6 пройдёт 19 апреля
Во время войны американская армия атаковала НЛО
Движущийся под Солнцем огромный объект может быть
Зрители считают, что «Дом-2» существует за счет
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото
Британские ученые обнаружили часть скелета
Компания Lexus отзывает автомобили в России из-за
Люди должны мыть руки на протяжении 20 секунд -
Ученые: У рыб и рептилий были найдены 200 новых
В Facebook заявили о получении Cambridge
После слухов о разрыве отношений рэпер Тимати с
Insomniac назвала дату выхода игры Spider-Man для
Советские астронавты во время полетов
Компания Lenovo распустила мобильное
Эксперты обвинили Google Chrome в скрытом
Просмотреть все новости