Новый фургон Opel Vivaro построят на платформе концерна PSA

Год тому назад французский автоконцерн PSA приобрёл немецкую компанию Opel. По линии лёгких коммерческих автомобилей первой моделью после слияния стал «каблучок» Opel Combo, который раздели платформу с моделями Peugeot Rifter и Citroen Berlingo.Следующим станет фургон Opel Vivaro нового поколения его построят на платформе EMP2, которая также стала основой для Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Немецко-французскую модель Opel Vivaro будут собирать на мощностях английского завода бренда Opel, производство стартует в 2019 году.В настоящее время технической информации о новом фургоне Opel Vivaro практически нет. Однако эксперты предполагают, что он станет ещё одним клоном фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, которые на будущий год подвергнутся рестайлингу.