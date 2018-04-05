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Миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные технологии внеземной цивилизации – Исследователи

Секретный проект советских и американских специалистов мог осуществиться после окончания холодной войны. Исследователи после просмотра архивов выяснили, что миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные технологии внеземной цивилизации.

Они не сомневаются, что в это время произошли контакты между гуманоидами и властями стран. NASA официально озвучило результаты исследований, сделанные “Апполоном-17”. Тогда планировалось совершить 20 полетов, чтобы изучить структуру спутника и взять пробы грунта с поверхности.

Миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные технологии внеземной цивилизации – Исследователи


Несмотря на прекращение деятельности, ученые могли продолжить разработку проекта. Уфологи говорили об этом еще в прошлом веке, потому что после завершения экспедиции агентство стало скрывать от общественности признаки реального существования гуманоидов в Солнечной системе.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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