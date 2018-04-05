Миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные технологии внеземной цивилизации – Исследователи

Они не сомневаются, что в это время произошли контакты между гуманоидами и властями стран. NASA официально озвучило результаты исследований, сделанные “Апполоном-17”. Тогда планировалось совершить 20 полетов, чтобы изучить структуру спутника и взять пробы грунта с поверхности.Несмотря на прекращение деятельности, ученые могли продолжить разработку проекта. Уфологи говорили об этом еще в прошлом веке, потому что после завершения экспедиции агентство стало скрывать от общественности признаки реального существования гуманоидов в Солнечной системе.