Постаревший Дмитрий Маликов назвал себя "мощным стариком"

Дмитрий Маликов недавно стал отцом. В свои 48 лет он известен подтянутым телом и молодым лицом, поэтому его новая публикация испугала многих фанатов. Маликов опубликовал на своей странице снимок, на котором у него измождённый и неухоженный вид - на лице редкая борода, а в волосах заметна седина.Маликов поспешил успокоить взволнованных поклонников. Снимок был сделан ради шутки, об этом указывают стоящие под ним хэштеги. Певец не боится стареть и называет себя "мощным стариком". Некоторые подписчики заметили сходство между исполнителем и Энтони Хопкинсом. Несмотря на то, что старость придёт к Маликову ещё не скоро, фанаты уверены даже в возрасте он сможет сохранить свою харизму.