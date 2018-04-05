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Постаревший Дмитрий Маликов назвал себя "мощным стариком"

Дмитрий Маликов показал, как он будет выглядеть в старости. Певец опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором у него седые волосы. Публикацию Маликов подписал словами: "Мощный старик".

Постаревший Дмитрий Маликов назвал себя "мощным стариком"


Дмитрий Маликов недавно стал отцом. В свои 48 лет он известен подтянутым телом и молодым лицом, поэтому его новая публикация испугала многих фанатов. Маликов опубликовал на своей странице снимок, на котором у него измождённый и неухоженный вид - на лице редкая борода, а в волосах заметна седина.

Маликов поспешил успокоить взволнованных поклонников. Снимок был сделан ради шутки, об этом указывают стоящие под ним хэштеги. Певец не боится стареть и называет себя "мощным стариком". Некоторые подписчики заметили сходство между исполнителем и Энтони Хопкинсом. Несмотря на то, что старость придёт к Маликову ещё не скоро, фанаты уверены даже в возрасте он сможет сохранить свою харизму.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:05
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