ИЦ ""Международная экономика": Масштаб ошибок в прогнозах цен на нефть кроется в системной ошибке подсчетов
Специалисты экспертной группы ИЦ "Международная экономика" считают, что прогнозы нефтяных цен никогда не бывают точнее, чем в 50%. Это происходит из-за системной ошибки, которая представляет перспективу развития событий, как монотонный восходящий тренд.
Евсей Гурвич, глава экономической экспертной группы и специалисты исследовательского центра «Международная экономика» утверждают, что любые прогнозы роста или падения цен на углеводороды не являются точными. Это происходит из-за не предсказуемости рынка — местами ошибка составляет более 40-60% и никакая дополнительная информация не может увеличить точность предсказания цен на нефть.
ОПЕК дает прогнозирование от десяти лет а Минэнерго США - до 30 лет. Однако точнее всего близки к реальности на временном промежутке до 4х лет, считает Гурвич. Такой ошибочный тренд является результатом системной ошибки, когда эксперты считают, что ситуация будет стабильна и без резких изменений будет идти по восходящей, то есть предусматривают монотонную долгосрочную динамику.
Евсей Гурвич, глава экономической экспертной группы и специалисты исследовательского центра «Международная экономика» утверждают, что любые прогнозы роста или падения цен на углеводороды не являются точными. Это происходит из-за не предсказуемости рынка — местами ошибка составляет более 40-60% и никакая дополнительная информация не может увеличить точность предсказания цен на нефть.
ОПЕК дает прогнозирование от десяти лет а Минэнерго США - до 30 лет. Однако точнее всего близки к реальности на временном промежутке до 4х лет, считает Гурвич. Такой ошибочный тренд является результатом системной ошибки, когда эксперты считают, что ситуация будет стабильна и без резких изменений будет идти по восходящей, то есть предусматривают монотонную долгосрочную динамику.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 13:10