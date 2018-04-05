ИЦ ""Международная экономика": Масштаб ошибок в прогнозах цен на нефть кроется в системной ошибке подсчетов

Евсей Гурвич, глава экономической экспертной группы и специалисты исследовательского центра «Международная экономика» утверждают, что любые прогнозы роста или падения цен на углеводороды не являются точными. Это происходит из-за не предсказуемости рынка — местами ошибка составляет более 40-60% и никакая дополнительная информация не может увеличить точность предсказания цен на нефть.ОПЕК дает прогнозирование от десяти лет а Минэнерго США - до 30 лет. Однако точнее всего близки к реальности на временном промежутке до 4х лет, считает Гурвич. Такой ошибочный тренд является результатом системной ошибки, когда эксперты считают, что ситуация будет стабильна и без резких изменений будет идти по восходящей, то есть предусматривают монотонную долгосрочную динамику.