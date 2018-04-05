Специалисты: Частота мозговых альфа-волн раскрывает уязвимость к боли

Предыдущие исследования показывали, что генетика может влиять на восприимчивость к боли, но специалистам не удавалось разработать надежный инструмент для прогнозирования уровня боли пациентов, особенно после таких медицинских вмешательств, как химиотерапия или хирургия.Цель данного исследования состояла в том, чтобы выяснить, можно ли на основании активности покоя здорового человека делать выводы, когда индивидуум почувствует длительную боль.Полученные данные показывают, что участники, частота альфа-волн головного мозга которых более медленная, испытывают гораздо больше боли, чем пациенты с быстрой альфа-частотой.Исследователи вызвали боль, нагревая пасту капсаицина, ингредиент, найденный в острых перцах чили, и прикладывая ее к левым предплечьям 21 участника. Актуальное воздействие капсаицина вызывает «устойчивую термическую гипералгезию», общий признак хронической боли. Все добровольцы испытывали боль в течение часа.При использовании электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для измерения электрической активности головного мозга ученые обнаружили, что исследуемые с медленной частотой мозговых альфа-волн ощущали боль сильнее.«Альфа-частоту человека можно использовать в качестве меры предрасположенности к развитию боли, – сказал старший соавтор доктор Али Мазери из Центра здоровья мозга, расположенного в Бирмингеме. – Это имеет прямое отношение к пониманию того, что делает человека склонным к хронической боли после медицинского вмешательства, например, операции или химиотерапии. Потенциально это означает, что мы сможем определять, кто с большей вероятностью будет ощущать боль после медицинской процедуры, и предпринимать необходимые на раннем этапе шаги при планировании лечения пациентов, предрасположенных к развитию хронической боли».