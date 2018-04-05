Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по случаю дня рождения

Эвелина Блёданс подписала снимок словами: "Любите меня!". Актриса действительно испытывает трудности в личной жизни. Год назад она развелась со своим мужем, отцом их сына Семёна. Чтобы оставаться молодой, Блёданс тратит много времени на уход за своей внешностью. Актриса посещает спортзал, а также тщательно следит за своим питанием.Поклонникам понравилась серия эффектных снимков Блёданс. Они от всей души поздравили её с праздником и пожелали здоровья и счастья в личной жизни. Многие подписчики восхитились тем, что актриса не выглядит на свои 49 лет, она как будто смогла обмануть время.