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Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по случаю дня рождения

Эвелина Блёданс празднует 5 апреля свой 49 день рождения. По случаю праздника, актриса опубликовала эффектное фото, показывающее, что время не властно над ней.

Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по случаю дня рождения


Эвелина Блёданс подписала снимок словами: "Любите меня!". Актриса действительно испытывает трудности в личной жизни. Год назад она развелась со своим мужем, отцом их сына Семёна. Чтобы оставаться молодой, Блёданс тратит много времени на уход за своей внешностью. Актриса посещает спортзал, а также тщательно следит за своим питанием.

Поклонникам понравилась серия эффектных снимков Блёданс. Они от всей души поздравили её с праздником и пожелали здоровья и счастья в личной жизни. Многие подписчики восхитились тем, что актриса не выглядит на свои 49 лет, она как будто смогла обмануть время.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:45
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