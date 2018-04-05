Беременная Лобода опубликовала трогательное фото с дочерью из Лос-Анджелеса

Светлана Лобода, несмотря на свои украинские корни, стала популярна и за пределами родной страны. Тысячи слушателей и поклонников интересуются не только новыми хитами и датами концертов, но и личной жизнью знаменитости. Недавно публику приятно удивила новость о второй беременности звезды, которую та тщательно скрывала на ранних сроках.Сейчас же, когда об «интересном положении» Лободы знают все, певица просто продолжает наслаждаться беременностью в Лос-Анджелесе, откуда и опубликовала трогательное фото с дочерью. На кадре мама и Ева смотрят друг на друга, а между ними в камеру проскакивают лучи солнца. Снимок получился очень красивым, а со слов поклонников в Instagram, девочка растёт настоящей красавицей, которая в будущем может посоревноваться в привлекательности даже с самой Лободой.