Движущийся под Солнцем огромный объект может быть загадочной планетой Х – Ученые

Ее часто называют вторым светилом, скрывающимся на краю Солнечной системы, пока не придет время показать себя во всей красе людям. В сюжете видно, как небесное тело, имеющее внушительные размеры и массу, совершает обороты вокруг звезды.Пока эксперты не могут выяснить природу загадочного небесного тела, которое может быть светилом или планетой. Пользователи сетей выразили разное мнение по такому поводу, не отрицая реальность существования древнего космического раритета.