Презентация смартфона Moto G6 пройдёт 19 апреля

Motorola разослала приглашения на презентацию, которая пройдёт 19 апреля в Сан-Паулу. Эксперты предположили, что на мероприятии будет представлен новый смартфон Moto G6. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений разработчиков не было, стиль приглашения очень похож на обои новинки, просочившиеся в Сеть.Компания Lenovo, принадлежащая Motorola, объявила о выпуске новинок в апреле 2018 года. В описании презентации обращалось внимание на выход новых мобильных устройств. Вероятно, речь идёт о серии Moto G6 и Moto E5. Ранее разработчики сообщали об отказе от модели Play для серии Moto G, однако стало известно, что новая линейка включает в себя Moto G6 Play, Moto G6 и Moto G6 Plus.