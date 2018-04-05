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Презентация смартфона Moto G6 пройдёт 19 апреля

В Сан-Паулу 19 апреля пройдёт презентация новинок от Motorola. Эксперты предполагают, что на мероприятии пройдёт презентация нового смартфона Moto G6.

Презентация смартфона Moto G6 пройдёт 19 апреля


Motorola разослала приглашения на презентацию, которая пройдёт 19 апреля в Сан-Паулу. Эксперты предположили, что на мероприятии будет представлен новый смартфон Moto G6. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений разработчиков не было, стиль приглашения очень похож на обои новинки, просочившиеся в Сеть.

Компания Lenovo, принадлежащая Motorola, объявила о выпуске новинок в апреле 2018 года. В описании презентации обращалось внимание на выход новых мобильных устройств. Вероятно, речь идёт о серии Moto G6 и Moto E5. Ранее разработчики сообщали об отказе от модели Play для серии Moto G, однако стало известно, что новая линейка включает в себя Moto G6 Play, Moto G6 и Moto G6 Plus.
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:00
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