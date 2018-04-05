Настя Каменских показала, как она выглядит с утра

Настя Каменских показала, как она выглядит утром. На снимке видно, что певица действительно только встала с постели: волосы её небрежно собраны в пучок, на лбу красуется повязка для сна, а сама Каменских ещё не сняла пижаму. К сожалению поклонники не смогли увидеть певицу без макияжа, она закрыла лицо и грудь руками.Фанаты по достоинству оценили полуобнажённый утренний лук Насти Каменских. Всего за несколько часов публикация собрала более 65 тысяч лайков. Однако пожелания доброго утра фанатам, обернулись для певицы критикой. Споры между подписчиками разгорелись из-за живота Каменских. Некоторые заподозрили её в наличии ребёнка, а кое-кто осудил певицу за дряблый пресс. Поклонники защитили исполнительницу и попросили хейтеров удалиться.