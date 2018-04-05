Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым декольте

В Instagram-профиле Полины Гагариной появился снимок наряда, в котором она выступила в Кремле. Стоит отметить, что довольно смелое декольте вызвало у публики смешанные эмоции. Кто-то оценил образ певицы, подчеркнув, что нежно-голубой оттенок и платье в пол очень идёт ей.Среди восторженных комментариев в Сети можно встретить и осуждающие, ведь многим декольте Полины Гагариной показалось уж чересчур откровенным. Фолловеры напомнили певице, что она обладает замечательными формами и стройной фигуры, так что для привлечения внимания ей не обязательно выпячивать напоказ все свои достоинства.Хейтеры же отметили, что платье в пол, надетое звездой на выступление в Кремле, больше походит на обычную простынь, сверху которой выглядывает чёрный лифчик.