АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым декольте

Известная певица Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым декольте. Знаменитость примерила нежно-голубое платье в пол, верх которого некоторые сравнили с обычным лифчиком.

Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым декольте

В Instagram-профиле Полины Гагариной появился снимок наряда, в котором она выступила в Кремле. Стоит отметить, что довольно смелое декольте вызвало у публики смешанные эмоции. Кто-то оценил образ певицы, подчеркнув, что нежно-голубой оттенок и платье в пол очень идёт ей.

Среди восторженных комментариев в Сети можно встретить и осуждающие, ведь многим декольте Полины Гагариной показалось уж чересчур откровенным. Фолловеры напомнили певице, что она обладает замечательными формами и стройной фигуры, так что для привлечения внимания ей не обязательно выпячивать напоказ все свои достоинства.

Хейтеры же отметили, что платье в пол, надетое звездой на выступление в Кремле, больше походит на обычную простынь, сверху которой выглядывает чёрный лифчик.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:19
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гинеколог тайно оплодотворил пациентку и попал
RocketLab готовится к первому официальному
Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым
Новый масс-спектрометр может работать
Huawei предлагает аналог Google Play всему миру
Через несколько дней в «Роскосмос» дадут оценку
Xiaomi представила камеру для дома Small Square
Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало»
Новости «Дома-2»: Рапунцель не говорит имя дочери
Пасхальное яйцо является символом возрождения и
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой
Ученые узнали, как отказ от соцсетей влияет на
Несмотря на эвакуацию Курского вокзала Москвы
Екатерина Варнава не спешит оформлять отношения с
«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO
Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но
Брук Шилдс удивила публику своими снимками в
Киты-носороги произносят звуки по репертуарам
«Одноклассники» запустили приложение для оплаты
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые
Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет
Стас Ваксман о правилах подбора сотрудников в
Дана Борисова показала перемены во внешности
Дочь Юдашкина показала фанатам своего
Автором стихов нового клипа Лолиты стал Михаил
Викторию Романец могут осудить за соучастие в
Бенисио Дель Торо избрали в жюри «Особого
В Петербурге депутаты вынесли предложение
Пластический хирург объяснил почему изменилась
Просмотреть все новости