Литва полностью перейдет на СПГ из США

Республика Литва заключила договор с Freeport LNG о поставке американского сжиженного газа. Власти страны считают, что это даст возможность сначала значительно снизить цену на топливо, а затем и полностью избавиться от зависимости "восточного соседа". Пока договор носит лишь перспективный характер, потому что требуется выработка технического условия поставок.Также требуется обменяться данными о работе СПГ-терминалов и состоянии рынка в их странах. Даля Грибаускайте, президент Литвы присутствовала при подписании документа. Она сказала, что это приведет «окончанию 60-летней монополии России на поставки газа».