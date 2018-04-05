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Литва полностью перейдет на СПГ из США

По свидетельству специалистов, Литва пока получает 80% "голубого топлива"из России и 20% СПГ. Для того, чтобы сначала уменьшить зависимость от России, а затем и перейти только к поставкам из США, Литва подписала договор с американской компанией о начале работ по переориентации рынка страны на СПГ из США.

Республика Литва заключила договор с Freeport LNG о поставке американского сжиженного газа. Власти страны считают, что это даст возможность сначала значительно снизить цену на топливо, а затем и полностью избавиться от зависимости "восточного соседа". Пока договор носит лишь перспективный характер, потому что требуется выработка технического условия поставок.

Литва полностью перейдет на СПГ из США


Также требуется обменяться данными о работе СПГ-терминалов и состоянии рынка в их странах. Даля Грибаускайте, президент Литвы присутствовала при подписании документа. Она сказала, что это приведет «окончанию 60-летней монополии России на поставки газа».
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:07
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