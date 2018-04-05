В США черный НЛО решил сопровождать пассажирский самолет

В сюжете видно, что объект пытается скрываться за облаками, но потом решает показать себя во всей красе и медленно разворачивается. Он имеет внушительные размеры, напоминая своими формами сигару, после чего начинает преследовать воздушный транспорт землян.Исследователи отметили, что аналогичная ситуация уже происходила в 2015 г. Тогда американцы тоже заметили НЛО, который не собирался прерывать свои наблюдения и пытался считывать их мысли. Внеземной корабль пришельцев находился на определенной дистанции, после чего исчез в воздухе.