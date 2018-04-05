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В США черный НЛО решил сопровождать пассажирский самолет

Пользователи сетей заметили видео, опубликованное исследователем Скоттом Уоррингом. Он получил материалы от американца, запечатлевшего черный НЛО во время сопровождения пассажирского самолета.

В США черный НЛО решил сопровождать пассажирский самолет


В сюжете видно, что объект пытается скрываться за облаками, но потом решает показать себя во всей красе и медленно разворачивается. Он имеет внушительные размеры, напоминая своими формами сигару, после чего начинает преследовать воздушный транспорт землян.



Исследователи отметили, что аналогичная ситуация уже происходила в 2015 г. Тогда американцы тоже заметили НЛО, который не собирался прерывать свои наблюдения и пытался считывать их мысли. Внеземной корабль пришельцев находился на определенной дистанции, после чего исчез в воздухе.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:48
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