АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

В Facebook заявили о получении Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей

Скандал вокруг Facebook из-за незаконной передачи данных пользователей Cambridge Analytica разгорелся 16 марта. По утверждению сотрудников соцсети, британская компания получила данные 87 млн человек, большая часть которых являются гражданами США.

В Facebook заявили о получении Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей


Компания Facebook объявила об утечке личных данных 87 млн пользователей. Специалисты утверждают, что вся информация была незаконно получена британской компанией Cambridge Analytica. Эксперты считают, что данные могли быть использованы для оценки политических взглядов пользователей во время выборов в США и референдуме в Великобритании, а также для генерации рекламы в соответствии их интересов.

Facebook признаёт свою вину, сотрудники компании сразу же заблокировали Cambridge Analytica, а также учёного Кембриджского университета. Профессор Александр Коган разработал приложение для соцсети This is your digital life, которое составляло психологический портрет пользователя.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Lexus отзывает автомобили в России из-за
Люди должны мыть руки на протяжении 20 секунд -
Ученые: У рыб и рептилий были найдены 200 новых
В Facebook заявили о получении Cambridge
После слухов о разрыве отношений рэпер Тимати с
Insomniac назвала дату выхода игры Spider-Man для
Советские астронавты во время полетов
Компания Lenovo распустила мобильное
Эксперты обвинили Google Chrome в скрытом
Ученые: Черная дыра с гравитационными аномалиями
Жители Алжира считают планету Нибиру виновницей
Михаил Терехин посещает родительские собрания
Audi показала на видео виртуальный электрический
В Мордовии питьевая вода может снизить половое
Румынские гастарбайтеры получили срок за убийство
Ольга Орлова предложила Лене Миро «пощупать себя»
Житель Архангельской области запечатлел на видео
Ученые доказали существование древнего континента
Московские власти планируют пересмотреть график
Блогер из Брянска Николай Виткевич смог похудеть
Ученые: Голубоглазые земляне являются мутантами и
Опубликованы снимки нового кроссовера Volkswagen
Виктория Дайнеко унижала своего бывшего мужа
Александр Малинин подал иск на бывшую супругу
NASA показало в сетях видео активности
В Санкт-Петербурге 10-метровый фонтан напугал
Ученые: Парниковый эффект метана может стать
Галкина высмеивают за то, что он «донашивает»
Исследователи сообщили о скором вторжении
Уникальный номерной знак «F1» выставлен на
Просмотреть все новости