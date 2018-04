В Facebook заявили о получении Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей

Компания Facebook объявила об утечке личных данных 87 млн пользователей. Специалисты утверждают, что вся информация была незаконно получена британской компанией Cambridge Analytica. Эксперты считают, что данные могли быть использованы для оценки политических взглядов пользователей во время выборов в США и референдуме в Великобритании, а также для генерации рекламы в соответствии их интересов.Facebook признаёт свою вину, сотрудники компании сразу же заблокировали Cambridge Analytica, а также учёного Кембриджского университета. Профессор Александр Коган разработал приложение для соцсети This is your digital life, которое составляло психологический портрет пользователя.