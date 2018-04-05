Insomniac назвала дату выхода игры Spider-Man для PS4
Геймеры с нетерпением выхода ждут выхода игры Spider-Man для PS4. Разработчики Insomniac обещают сделать новинку уникальной, релиз игры состоится 7 сентября 2018 года.
Разработчики Insomniac приоткрыли завесу тайны в отношении новой игры Spider-Man. Был выпущен трейлер, в котором можно увидеть, что супергерой носит классический костюм. Геймеры также отметили упрощённый интерфейс игры. Новинка будет выпущена исключительно для PS4.
В Insomniac заявили, что геймерам не стоит ожидать выпуск игры для компьютера и остальных платформ. Релиз игры Spider-Man состоится 7 сентября 2018 года. Подробнее узнать о проекте можно в свежем выпуске издания Game Informer.
Разработчики Insomniac приоткрыли завесу тайны в отношении новой игры Spider-Man. Был выпущен трейлер, в котором можно увидеть, что супергерой носит классический костюм. Геймеры также отметили упрощённый интерфейс игры. Новинка будет выпущена исключительно для PS4.
В Insomniac заявили, что геймерам не стоит ожидать выпуск игры для компьютера и остальных платформ. Релиз игры Spider-Man состоится 7 сентября 2018 года. Подробнее узнать о проекте можно в свежем выпуске издания Game Informer.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:10