Insomniac назвала дату выхода игры Spider-Man для PS4

Разработчики Insomniac приоткрыли завесу тайны в отношении новой игры Spider-Man. Был выпущен трейлер, в котором можно увидеть, что супергерой носит классический костюм. Геймеры также отметили упрощённый интерфейс игры. Новинка будет выпущена исключительно для PS4.В Insomniac заявили, что геймерам не стоит ожидать выпуск игры для компьютера и остальных платформ. Релиз игры Spider-Man состоится 7 сентября 2018 года. Подробнее узнать о проекте можно в свежем выпуске издания Game Informer.