Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало» помог первой любви обустроить жизнь в Москве

Мало кто знает о том, что Александр Петров в школьные годы был обычным парнем, который не выделялся среди толпы таких же учеников ничем особенным. Бывшие одноклассники признаются, что никогда и представить не могли, что такой молчаливый товарищ однажды добьётся огромного успеха в кино. Единственное, чем запомнился Петров со школы — это его первая любовь Дарья Емельянова.Молодые люди начали встречаться ещё в девятом классе, после чего вместе поступали в университет, но вскоре их пути разошлись. Александр Петров перевёлся в ГИТИС, а вот девушка решила дожидаться его возвращения в родном городе Переславле-Залесском.Вскоре парню удалось наладить некоторые связи в Москве, обзавестись хорошими знакомыми и прочно закрепиться в столичной жизни. Именно тогда Александр Петров и решил, что поможет Дарье Емельяновой. Актёр, несмотря на многочисленные попытки девушки проявить себя хоть в чём-то, смог устроить свою первую любовь на работу в салон красоты, где та зарекомендовала себя, как хороший визажист.