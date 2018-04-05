АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало» помог первой любви обустроить жизнь в Москве

Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало» Александр Петров помог своей первой любви обустроить жизнь в Москве. Возлюбленные начали свои отношения в девятом классе и пробыли вместе десять лет.

Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало» помог первой любви обустроить жизнь в Москве

Мало кто знает о том, что Александр Петров в школьные годы был обычным парнем, который не выделялся среди толпы таких же учеников ничем особенным. Бывшие одноклассники признаются, что никогда и представить не могли, что такой молчаливый товарищ однажды добьётся огромного успеха в кино. Единственное, чем запомнился Петров со школы — это его первая любовь Дарья Емельянова.

Молодые люди начали встречаться ещё в девятом классе, после чего вместе поступали в университет, но вскоре их пути разошлись. Александр Петров перевёлся в ГИТИС, а вот девушка решила дожидаться его возвращения в родном городе Переславле-Залесском.

Вскоре парню удалось наладить некоторые связи в Москве, обзавестись хорошими знакомыми и прочно закрепиться в столичной жизни. Именно тогда Александр Петров и решил, что поможет Дарье Емельяновой. Актёр, несмотря на многочисленные попытки девушки проявить себя хоть в чём-то, смог устроить свою первую любовь на работу в салон красоты, где та зарекомендовала себя, как хороший визажист.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гинеколог тайно оплодотворил пациентку и попал
RocketLab готовится к первому официальному
Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым
Новый масс-спектрометр может работать
Huawei предлагает аналог Google Play всему миру
Через несколько дней в «Роскосмос» дадут оценку
Xiaomi представила камеру для дома Small Square
Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало»
Новости «Дома-2»: Рапунцель не говорит имя дочери
Пасхальное яйцо является символом возрождения и
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой
Ученые узнали, как отказ от соцсетей влияет на
Несмотря на эвакуацию Курского вокзала Москвы
Екатерина Варнава не спешит оформлять отношения с
«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO
Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но
Брук Шилдс удивила публику своими снимками в
Киты-носороги произносят звуки по репертуарам
«Одноклассники» запустили приложение для оплаты
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые
Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет
Стас Ваксман о правилах подбора сотрудников в
Дана Борисова показала перемены во внешности
Дочь Юдашкина показала фанатам своего
Автором стихов нового клипа Лолиты стал Михаил
Викторию Романец могут осудить за соучастие в
Бенисио Дель Торо избрали в жюри «Особого
В Петербурге депутаты вынесли предложение
Пластический хирург объяснил почему изменилась
Просмотреть все новости