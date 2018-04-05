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Новости «Дома-2»: Рапунцель не говорит имя дочери даже родным; фанаты Саши Шевы набросились на Юлю Ефременкову

Стали известны свежие новости и слухи из жизни участников реалити-шоу «Дом-2» на 6 дней раньше эфиров.

Новости «Дома-2»: Рапунцель не говорит имя дочери даже родным; фанаты Саши Шевы набросились на Юлю Ефременкову

По словам известной участницы телепроекта «Дом-2» Алены Савкиной, она счастлива стать тетей. Девушка рассказала, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не сообщают имя новорожденной даже близким родственникам.

Сестру молодой мамочки очень удивили распространяемые в Сети слухи о том, что девочку назвали Анастасией. Она поинтересовалась у Оли, однако та опровергла подобную информацию.

Рапунцель явила на свет девочку 1-го апреля. Однако до сих пор супружеская пара скрывает имя малышки, хотя ранее они говорили, что имя давно уже выбрали. Как только Ольга родила, в интернете тут же распространилось множество версий о том, как же назвали девочку. К слову, самой распространенной версией стало имя Анастасия.

Новости «Дома-2»: Рапунцель не говорит имя дочери даже родным; фанаты Саши Шевы набросились на Юлю Ефременкову

Как рассказала телеведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, фанаты Александры Шевы обрушили на нее шквал критики. Поводом для этого послужило высказывание наставницы телестройки о легкомысленности матери, которая оставила своего ребенка.

Саша попыталась оправдаться, отметив, что каждую неделю общается с дочкой и отправляет для нее деньги. Вот только ведущая настаивала на своем.

Девушку тут же начал защищать любимый мужчина, что очень понравилось Шеве. Однако Ефременкова считает, что Саше следует заботиться о дочери, если уж она ее родила.

Фанаты участницы «Дома-2», среди которых много и матерей-одиночек, сразу обрушились на теледиву с критикой. По словам Ефременковой, возмущенные женщины посоветовали ей сначала родить, а уже потом делать заключения касательно поведения других. Тем не менее, Юлия осталась при своем мнении.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32
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