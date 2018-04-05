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Компания Lenovo распустила мобильное подразделение в Восточной Европе

Компания Lenovo приняла решение закрыть мобильный филиал, ответственный за продажи в Восточной Европе. Руководитель подразделения Алексей Клочков подтвердил новости о сокращении штата.

Компания Lenovo распустила мобильное подразделение в Восточной Европе


Компания Lenovo столкнулась с финансовыми трудностями. Продукция бренда перестала пользоваться спросом в России, поэтому эксперты предложили в качестве выхода из кризиса сокращение штата. Сейчас в компании происходит реструктуризация.

Руководитель мобильного подразделения в Восточной Европе Алексей Клочков подтвердил новость о закрытии филиала, после закрытия отдела он покинет компанию. Несмотря на сложившиеся финансовые трудности, компания Lenovo намерена презентовать в апреле ноутбуки ThinkPad Yoga, получившие инновационные чипы Intel Core. Известно, что каждая модель имеет несколько комплектаций. Пользователь может сам выбрать необходимое ему количество памяти от 128 Гб до 1 Тб.
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:00
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