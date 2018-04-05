Эксперты обвинили Google Chrome в скрытом сканировании файлов
Эксперты кибербезопасности обнаружили в Google Chrome скрытые функции. Браузер постоянно сканирует файлы, размещённые на компьютере без ведома пользователя.
Эксперты сообщают, что тайная функция сканирования файлов появилась в Google Chrome после обновления в 2017 году. Тогда разработчики браузера представили пользователям новый инструмент сканирования компьютера Cleanup Tool. Данное приложение в своей работе использует технологии ESET, применяемые для поиска опасных программ.
Служба безопасности Google Chrome поспешила успокоить взволнованных пользователей. По словам разработчиков инструмента, цель сканирования не сбор личных данных, а поиск вредоносных приложений. Cleanup Tool запускается всего один раз в неделю, использую при этом стандартные пользовательские привилегии. Компания Google настаивает на безопасности инструмента и просит не удалять браузер из-за наличия функции сканирования файлов.
Эксперты сообщают, что тайная функция сканирования файлов появилась в Google Chrome после обновления в 2017 году. Тогда разработчики браузера представили пользователям новый инструмент сканирования компьютера Cleanup Tool. Данное приложение в своей работе использует технологии ESET, применяемые для поиска опасных программ.
Служба безопасности Google Chrome поспешила успокоить взволнованных пользователей. По словам разработчиков инструмента, цель сканирования не сбор личных данных, а поиск вредоносных приложений. Cleanup Tool запускается всего один раз в неделю, использую при этом стандартные пользовательские привилегии. Компания Google настаивает на безопасности инструмента и просит не удалять браузер из-за наличия функции сканирования файлов.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:50