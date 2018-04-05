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Екатерина Варнава не спешит оформлять отношения с возлюбленным

Участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава не спешит оформлять отношения со своим возлюбленным. Сейчас для артистки, со слов её мамы, на первом месте стоит карьера.

Екатерина Варнава не спешит оформлять отношения с возлюбленным

Екатерина Варнава уже давно стала любимицей публики. Не секрет, что и сама знаменитость испытывает огромное удовольствие от своей игры на сцене. Как оказалось, иногда звезда «Comedy Woman» даже жертвует личной жизнью ради карьеры.

В течение уже четырёх лет Варнава состоит в отношениях с хореографом Константином Мякиньковым. В начале прошлого ода возлюбленные даже сообщали о своих планах вскоре пожениться, но, как оказалось, дальше разговоров дело не зашло. Мама артистки призналась, что сейчас для её дочери очень важно реализовать себя полностью на сцене. Она постоянно пробует силы в новых проектах, ролях, стараясь развиваться сразу в нескольких направлениях.

Все разговоры матери об оформлении отношений с Мякиньковым, а также намёки на внуков, Екатерина Варнава тут же пресекает, напоминая родительнице, что сейчас у неё очень плотный и загруженный рабочий график.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:00
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