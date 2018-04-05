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Жители Алжира считают планету Нибиру виновницей покрасневшего неба

Исследователи получили материалы, сделанные свидетелями события из Алжира. Люди наблюдали за покрасневшим небом и порывами странного ветра с оранжевой пылью, после чего стали считать планету Нибиру виновницей таких событий.

Многие верующие жители из города Уаргла стали говорить о приближении Апокалипсиса и прочих негативных событиях. Ученые отметили, что такая необычная песчаная буря действительно стала загадкой, не поддающейся логическому объяснению. Аналогичная ситуация недавно возникала на Крите, когда население острова было шокировано видом природной аномалии.

Жители Алжира считают планету Нибиру виновницей покрасневшего неба


Сейчас наша планета часто удивляет экспертов своими изменениями. Возможно, человечество находится на пороге глобальных космических перемен, или скрывающийся объект решил напомнить ему о своем существовании.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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