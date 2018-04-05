Житель Архангельской области запечатлел на видео снежного человека
В сетях было опубликовано видео, сделанное жителем из Архангельской области. Мужчина запечатлел на нем снежного человека, замеченного возле реки Солза.
Местные жители говорили о массовом бегстве хищных зверей из леса, изгнанных большим и сильным существом. Свидетель события ехал на машине в урочище Куртяево февральским днем, так что дорога была покрыта ледяном покровом, и ему пришлось осторожно вести транспорт. В результате на улице уже стало темно, когда человек приблизился к мосту через реку. Внезапно, перед его глазами промелькнула огромная фигура человекообразной особи, размахивающей своими конечностями и совершающей странные движения.
Россиянин решил выйти из машины и пошел по следам снежного человека, сделав несколько снимков на камеру. Услышав его окрик, существо быстро скрылось между деревьями, а герой осознал, что мог подвергнуться нападению, после чего решил быстро покинуть это место. Он долго не решался показывать материалы, боясь насмешек со стороны людей, но сейчас решил раскрыть правду.
Местные жители говорили о массовом бегстве хищных зверей из леса, изгнанных большим и сильным существом. Свидетель события ехал на машине в урочище Куртяево февральским днем, так что дорога была покрыта ледяном покровом, и ему пришлось осторожно вести транспорт. В результате на улице уже стало темно, когда человек приблизился к мосту через реку. Внезапно, перед его глазами промелькнула огромная фигура человекообразной особи, размахивающей своими конечностями и совершающей странные движения.
Россиянин решил выйти из машины и пошел по следам снежного человека, сделав несколько снимков на камеру. Услышав его окрик, существо быстро скрылось между деревьями, а герой осознал, что мог подвергнуться нападению, после чего решил быстро покинуть это место. Он долго не решался показывать материалы, боясь насмешек со стороны людей, но сейчас решил раскрыть правду.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00