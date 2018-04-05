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Житель Архангельской области запечатлел на видео снежного человека

В сетях было опубликовано видео, сделанное жителем из Архангельской области. Мужчина запечатлел на нем снежного человека, замеченного возле реки Солза.

Житель Архангельской области запечатлел на видео снежного человека


Местные жители говорили о массовом бегстве хищных зверей из леса, изгнанных большим и сильным существом. Свидетель события ехал на машине в урочище Куртяево февральским днем, так что дорога была покрыта ледяном покровом, и ему пришлось осторожно вести транспорт. В результате на улице уже стало темно, когда человек приблизился к мосту через реку. Внезапно, перед его глазами промелькнула огромная фигура человекообразной особи, размахивающей своими конечностями и совершающей странные движения.



Россиянин решил выйти из машины и пошел по следам снежного человека, сделав несколько снимков на камеру. Услышав его окрик, существо быстро скрылось между деревьями, а герой осознал, что мог подвергнуться нападению, после чего решил быстро покинуть это место. Он долго не решался показывать материалы, боясь насмешек со стороны людей, но сейчас решил раскрыть правду.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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