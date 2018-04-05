Audi показала на видео виртуальный электрический суперкар

Гоночное авто, предназначенное для симуляторов Gran Turismo Sport, оснащается электромотором. 9 апреля разработчики представят электрический суперкар Audi. Сейчас показали только небольшое видео. Производители пока не поделились подробностями касательно авто. Согласно предположениям, новинка будет иметь обозначение Vision GT e-tron. Гоночный автомобиль эксперты оснастят массивным антикрылом, полным приводом. Под капотом будет установлен электрический мотор. По мнению специалистов, авто могут построить на платформе R8.В свою очередь Audi является не первой компанией, разработавшей суперкар под Gran Turismo Sport. Игрушка выходит на консоли четвёртой генерации – PlayStation. Производитель Honda в прошедшем году продемонстрировал компьютерное транспортное средство.