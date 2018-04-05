Audi показала на видео виртуальный электрический суперкар
Представителями компании Audi на странице Facebook опубликовано видео, в котором общественности показали виртуальный электрический суперкар.
Гоночное авто, предназначенное для симуляторов Gran Turismo Sport, оснащается электромотором. 9 апреля разработчики представят электрический суперкар Audi. Сейчас показали только небольшое видео. Производители пока не поделились подробностями касательно авто. Согласно предположениям, новинка будет иметь обозначение Vision GT e-tron. Гоночный автомобиль эксперты оснастят массивным антикрылом, полным приводом. Под капотом будет установлен электрический мотор. По мнению специалистов, авто могут построить на платформе R8.
В свою очередь Audi является не первой компанией, разработавшей суперкар под Gran Turismo Sport. Игрушка выходит на консоли четвёртой генерации – PlayStation. Производитель Honda в прошедшем году продемонстрировал компьютерное транспортное средство.
Гоночное авто, предназначенное для симуляторов Gran Turismo Sport, оснащается электромотором. 9 апреля разработчики представят электрический суперкар Audi. Сейчас показали только небольшое видео. Производители пока не поделились подробностями касательно авто. Согласно предположениям, новинка будет иметь обозначение Vision GT e-tron. Гоночный автомобиль эксперты оснастят массивным антикрылом, полным приводом. Под капотом будет установлен электрический мотор. По мнению специалистов, авто могут построить на платформе R8.
В свою очередь Audi является не первой компанией, разработавшей суперкар под Gran Turismo Sport. Игрушка выходит на консоли четвёртой генерации – PlayStation. Производитель Honda в прошедшем году продемонстрировал компьютерное транспортное средство.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20