Ученые: Голубоглазые земляне являются мутантами и имеют одного общего предка
Датские генетики выяснили, что голубоглазые земляне являются мутантами и имеют одного общего предка. Он жил 10000 лет назад и не имеет ничего общего с африканским континентом.
Виновником изменения радужной оболочки глаза стал OCA2, но также процессы затронули ген HERC2, блокирующий изменения в своем собрате. Он не позволяет пигментации изменить оттенок на коричневый аналог, после чего такие особенности стали передаваться людям по наследству. Раньше ученые предполагали, что мутация возникла после миграции африканцев в Европу, однако раскопки археологов опровергли данную теорию, что также касается зарождения цивилизации на континенте.
Пока генетики не могут выяснить, кто был прародителем человечества, так что они пытаются раскрыть главную загадку древности. Теория Дарвина тоже была признана ошибочной, хотя некоторые специалисты продолжают следовать ее постулатам.
Виновником изменения радужной оболочки глаза стал OCA2, но также процессы затронули ген HERC2, блокирующий изменения в своем собрате. Он не позволяет пигментации изменить оттенок на коричневый аналог, после чего такие особенности стали передаваться людям по наследству. Раньше ученые предполагали, что мутация возникла после миграции африканцев в Европу, однако раскопки археологов опровергли данную теорию, что также касается зарождения цивилизации на континенте.
Пока генетики не могут выяснить, кто был прародителем человечества, так что они пытаются раскрыть главную загадку древности. Теория Дарвина тоже была признана ошибочной, хотя некоторые специалисты продолжают следовать ее постулатам.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40