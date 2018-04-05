Ученые: Голубоглазые земляне являются мутантами и имеют одного общего предка

Виновником изменения радужной оболочки глаза стал OCA2, но также процессы затронули ген HERC2, блокирующий изменения в своем собрате. Он не позволяет пигментации изменить оттенок на коричневый аналог, после чего такие особенности стали передаваться людям по наследству. Раньше ученые предполагали, что мутация возникла после миграции африканцев в Европу, однако раскопки археологов опровергли данную теорию, что также касается зарождения цивилизации на континенте.Пока генетики не могут выяснить, кто был прародителем человечества, так что они пытаются раскрыть главную загадку древности. Теория Дарвина тоже была признана ошибочной, хотя некоторые специалисты продолжают следовать ее постулатам.