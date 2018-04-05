Брук Шилдс удивила публику своими снимками в купальнике

В Сети накануне появились фотографии популярной в Америке актрисы Брук Шилдс. Знаменитость в свои 52 года не боится показывать своё тело в раздельном купальнике, ведь даже в таком возрасте может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Интернет-пользователи пришли в восторг от того, насколько молодо и ухоженно выглядеть модель.Сама Брук Шилдс считает, что женщина в любом возрасте может выглядеть сногсшибательно. Главное, по мнению модели, любить себя, своё тело и находиться в гармонии с окружающим миром.Напомним, что американская знаменитость состоит в браке с Крисом Хенчи уже на протяжении 17 лет, а также воспитывает двух детей Рована и Грир.