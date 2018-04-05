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Брук Шилдс удивила публику своими снимками в купальнике

Известная американская актриса Брук Шилдс удивила публику своими снимками в купальнике. Фанаты в Сети с восторгом отозвались о замечательной форме 52-летней знаменитости.

Брук Шилдс удивила публику своими снимками в купальнике

В Сети накануне появились фотографии популярной в Америке актрисы Брук Шилдс. Знаменитость в свои 52 года не боится показывать своё тело в раздельном купальнике, ведь даже в таком возрасте может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Интернет-пользователи пришли в восторг от того, насколько молодо и ухоженно выглядеть модель.

Сама Брук Шилдс считает, что женщина в любом возрасте может выглядеть сногсшибательно. Главное, по мнению модели, любить себя, своё тело и находиться в гармонии с окружающим миром.

Напомним, что американская знаменитость состоит в браке с Крисом Хенчи уже на протяжении 17 лет, а также воспитывает двух детей Рована и Грир.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:31
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