NASA показало в сетях видео активности магнитного поля Солнца
Сотрудникам из обсерватории солнечной динамики с помощью Helioviewer удалось зафиксировать активность магнитного поля Солнца во время его временного затишья. После этого NASA показало видео в сетях.
Тогда общая активность светила не проявлялась, но благодаря таким нюансам ученые смогут больше узнать о магнитных бурях, возникающих в этой области. В сюжете хорошо видно, как светящиеся изгибы линий изменяют свое направление со стороны объекта.
После полученной информации специалисты смогут продолжить наблюдения за его активностью. Это поможет заранее обнаружить потенциальные магнитные всплески и оценить их последствия для жителей планеты.
Тогда общая активность светила не проявлялась, но благодаря таким нюансам ученые смогут больше узнать о магнитных бурях, возникающих в этой области. В сюжете хорошо видно, как светящиеся изгибы линий изменяют свое направление со стороны объекта.
После полученной информации специалисты смогут продолжить наблюдения за его активностью. Это поможет заранее обнаружить потенциальные магнитные всплески и оценить их последствия для жителей планеты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20