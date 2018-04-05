NASA показало в сетях видео активности магнитного поля Солнца

Тогда общая активность светила не проявлялась, но благодаря таким нюансам ученые смогут больше узнать о магнитных бурях, возникающих в этой области. В сюжете хорошо видно, как светящиеся изгибы линий изменяют свое направление со стороны объекта.После полученной информации специалисты смогут продолжить наблюдения за его активностью. Это поможет заранее обнаружить потенциальные магнитные всплески и оценить их последствия для жителей планеты.