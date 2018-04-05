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Ученые: Парниковый эффект метана может стать причиной изменения климата на Земле

Американские ученые провели исследования парникового эффекта метана. Они выяснили, что он может стать причиной изменения климата на Земле.

Раньше подобные эксперименты проводились в лабораторных условиях, но сейчас благодаря приборам, можно было увидеть выбросы газа и его дальнейшее движение в слоях атмосферы. Это вещество считается самым опасным, потому что быстро нагревает воздух и вызывает глобальное потепление. Во время работы климатологи изучили концентрацию углекислого газа, а также 11 лет измеряли аналоги метана, находящиеся в приповерхностном атмосферном слое.

Ученые: Парниковый эффект метана может стать причиной изменения климата на Земле


Несмотря на небольшие погрешности в расчетах им стало известно, что количество парникового газа резко увеличилось. Раньше оно было в стабильном состоянии, но сейчас возросло со скоростью 7,5 долей объема на миллиард ежегодно.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
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