Ученые: Парниковый эффект метана может стать причиной изменения климата на Земле

Раньше подобные эксперименты проводились в лабораторных условиях, но сейчас благодаря приборам, можно было увидеть выбросы газа и его дальнейшее движение в слоях атмосферы. Это вещество считается самым опасным, потому что быстро нагревает воздух и вызывает глобальное потепление. Во время работы климатологи изучили концентрацию углекислого газа, а также 11 лет измеряли аналоги метана, находящиеся в приповерхностном атмосферном слое.Несмотря на небольшие погрешности в расчетах им стало известно, что количество парникового газа резко увеличилось. Раньше оно было в стабильном состоянии, но сейчас возросло со скоростью 7,5 долей объема на миллиард ежегодно.