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Исследователи сообщили о скором вторжении пришельцев после наблюдения за множеством синих НЛО в Великобритании

Британцы из Бакингемшира и Оксфордшира были напуганы множеством синих НЛО, появившихся в ночном небе. Исследователи после наблюдения за объектами сообщили о скором вторжении пришельцев.

Яркие огни неподвижно висели над территорией двух графств и занимались наблюдениями за землянами. Затем внеземные гости решили быстро раствориться в воздухе, шокировав своими маневрами опытных уфологов. Многие люди были настолько поражены появлением НЛО, что сразу стали делать снимки, опубликованные в сетях.

Исследователи сообщили о скором вторжении пришельцев после наблюдения за множеством синих НЛО в Великобритании


Британцы сравнивали их с огромными космическими глазами, смотрящими сверху на землян. Эксперты выяснили, что эти аппараты даже не пытались скрываться от зрителей и показали свои возможности в разных уголках страны.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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