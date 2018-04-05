Исследователи сообщили о скором вторжении пришельцев после наблюдения за множеством синих НЛО в Великобритании

Яркие огни неподвижно висели над территорией двух графств и занимались наблюдениями за землянами. Затем внеземные гости решили быстро раствориться в воздухе, шокировав своими маневрами опытных уфологов. Многие люди были настолько поражены появлением НЛО, что сразу стали делать снимки, опубликованные в сетях.Британцы сравнивали их с огромными космическими глазами, смотрящими сверху на землян. Эксперты выяснили, что эти аппараты даже не пытались скрываться от зрителей и показали свои возможности в разных уголках страны.