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Уникальный номерной знак «F1» выставлен на продажу за миллиард рублей

На продажу выставили уникальный номерной «F1». Номерной знак выставил предприимчивый коллекционер, который руководит британской тюнинг-студии Kahn Design. Продавец хочет выручить за редкий номерной знак 14 400 000 фунтов стерлингов, это примерно 1 миллиард рублей.

Уникальный номерной знак «F1» выставлен на продажу за миллиард рублей


Руководитель тюнинг-студии Kahn Design Афзаль Кан приобрёл редкий государственный номер в 2008 году, заплатив за него 440 000 фунтов стерлингов. Уникальный номерной знак тюнер купил у Совета графства Эссекс. Изначально уникальный номер присваивался седану Volvo S80, однако тюнер перенёс его на редкий Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition.

Стоит отметить, что номер «F1» в Великобритании используется уже 109 лет. В 2014 году господину Афзалю Кану предлагали за уникальный автомобиль вместе с номером 8 500 000 фунтов стерлингов, однако предусмотрительный коллекционер отказался от этого предложения.

Предыдущими рекордсменами по продаже уникальных знаков является номер «25 О», проданный за 518 500 фунтов стерлингов. Кроме того в Саудовской Аравии был продан номерной знак «1» за 14 500 000 долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:40
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