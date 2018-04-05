Уникальный номерной знак «F1» выставлен на продажу за миллиард рублей

Руководитель тюнинг-студии Kahn Design Афзаль Кан приобрёл редкий государственный номер в 2008 году, заплатив за него 440 000 фунтов стерлингов. Уникальный номерной знак тюнер купил у Совета графства Эссекс. Изначально уникальный номер присваивался седану Volvo S80, однако тюнер перенёс его на редкий Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition.Стоит отметить, что номер «F1» в Великобритании используется уже 109 лет. В 2014 году господину Афзалю Кану предлагали за уникальный автомобиль вместе с номером 8 500 000 фунтов стерлингов, однако предусмотрительный коллекционер отказался от этого предложения.Предыдущими рекордсменами по продаже уникальных знаков является номер «25 О», проданный за 518 500 фунтов стерлингов. Кроме того в Саудовской Аравии был продан номерной знак «1» за 14 500 000 долларов.