Дочь Юдашкина показала фанатам своего новорождённого сына

Галина Юдашкина и Пётр Максаков уже являются счастливыми родителями двоих мальчиков. Первым был сын Анатолий, а 28 марта в клинике в Майами дочь знаменитого кутюрье родила мужу второго наследника. Новорождённого Аркадия супруги показали поклонникам на семейной фотографии уже спустя неделю после его появления на свет.Сама молодая мама призналась, что вновь благодарит судьбу за подаренную ей встречу с Петром Максаковым, который стал не только хорошим мужем для неё, но и очень заботливым отцом. Также Галина Юдашкина рассказала о трепетном отношении старшего брата к новорождённому Аркадию. С её слов, мальчик с уверенностью носит малыша на руках, рассказывает ему что-то и интересное и ждёт, когда тот подрастёт для игр с ним.Стоит отметить, что дочь Валентина Юдашкина, несмотря на роды, продолжает активно заниматься бизнесом, ведь является не только арт-директором в доме моды своего отца, но и задумалась о собственном деле. В ближайшее время она вместе с подругой намерена открыть салон красоты.