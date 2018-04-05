Автором стихов нового клипа Лолиты стал Михаил Гуцериев

В комментарии к новости Лолита назвала судьбой факт ее творческого сотрудничества с Михаилом Гуцериевым. Она восхищена его стихами, считая, что они способны запасть в душу каждому человеку. Видеоклип «Судьба» снимался на территории Грузии, причем в процесс вмешался снегопад. Но он не сумел помешать съемочной группе добиться желаемого в результате на свет появилась удивительная видеоработа, с заложенной в ней монументальной темой жизни и судьбы. В клипе успешно используются отсылки к библейским образам и характерам, которые переданы глубоко и эмоционально. При этом даже не потребовалось одевать действующих лиц в библейские костюмы. Ключевым же символом сюжета стало библейское яблоко.