Автором стихов нового клипа Лолиты стал Михаил Гуцериев
Известный поэт Михаил Гуцериев стал автором стихов для нового музыкального хита певицы Лолиты. Она презентовала композицию под названием «Судьба», на которую попутно был снят видеоклип. Над его съемками работали режиссер Тина Баркалая и обладатель Grammy и Серебряного и Золотого Каннских Львов Серж Роман.
В комментарии к новости Лолита назвала судьбой факт ее творческого сотрудничества с Михаилом Гуцериевым. Она восхищена его стихами, считая, что они способны запасть в душу каждому человеку. Видеоклип «Судьба» снимался на территории Грузии, причем в процесс вмешался снегопад. Но он не сумел помешать съемочной группе добиться желаемого в результате на свет появилась удивительная видеоработа, с заложенной в ней монументальной темой жизни и судьбы. В клипе успешно используются отсылки к библейским образам и характерам, которые переданы глубоко и эмоционально. При этом даже не потребовалось одевать действующих лиц в библейские костюмы. Ключевым же символом сюжета стало библейское яблоко.
В комментарии к новости Лолита назвала судьбой факт ее творческого сотрудничества с Михаилом Гуцериевым. Она восхищена его стихами, считая, что они способны запасть в душу каждому человеку. Видеоклип «Судьба» снимался на территории Грузии, причем в процесс вмешался снегопад. Но он не сумел помешать съемочной группе добиться желаемого в результате на свет появилась удивительная видеоработа, с заложенной в ней монументальной темой жизни и судьбы. В клипе успешно используются отсылки к библейским образам и характерам, которые переданы глубоко и эмоционально. При этом даже не потребовалось одевать действующих лиц в библейские костюмы. Ключевым же символом сюжета стало библейское яблоко.
ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 08:46