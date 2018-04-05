Ученые: Роботы с человеческим лицом наиболее привлекательны для людей

Многие участники эксперимента сообщили, что без таких признаков они внушают невольный страх и хорошо подходят для охраны помещений. Эксперты решили показать добровольцам 179 картинок машин, имеющих разный внешний вид. Позитивные отклики были посвящены роботам с носом, ртом и ушами, а также волосы различной длины напоминали людям детей.Выражение лиц они ассоциировали с любимыми героями из мультфильмов, но мнение лиц по поводу предназначения технологий были едины. Они считают, что объекты можно использовать для различных целей на рабочих местах, но это не относится к домашнему быту.