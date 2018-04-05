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Ученые: Роботы с человеческим лицом наиболее привлекательны для людей

Ученые во время исследования выяснили, что роботы с человеческим лицом наиболее привлекательны для людей. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Многие участники эксперимента сообщили, что без таких признаков они внушают невольный страх и хорошо подходят для охраны помещений. Эксперты решили показать добровольцам 179 картинок машин, имеющих разный внешний вид. Позитивные отклики были посвящены роботам с носом, ртом и ушами, а также волосы различной длины напоминали людям детей.

Ученые: Роботы с человеческим лицом наиболее привлекательны для людей


Выражение лиц они ассоциировали с любимыми героями из мультфильмов, но мнение лиц по поводу предназначения технологий были едины. Они считают, что объекты можно использовать для различных целей на рабочих местах, но это не относится к домашнему быту.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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