Появились некоторые данные о новом Opel Astra

К сожалению новый автомобиль Opel Astra предстал перед журналистами не в полной красе. В частности, решётка радиатора у новинки была прикрыта пластиковой панелью, именно поэтому эксперты решили, что эта деталь получит существенные изменения. Хотя задняя часть нового автомобиля была открыта, однако специалисты полагают, что в будущем она претерпит изменения.Согласно предварительным данным, Opel Astra будет комплектоваться новым силовым агрегатом. Некоторые очевидцы видели официальные документы производителя, согласно которым автомобиль получит либо бензиновый силовой агрегат ёмкостью 1,6 литра, либо 2,0-литровый дизельный двигатель