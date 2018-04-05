Не отражающийся в зеркалах человек был запечатлен камерами наблюдения

Загадочный посетитель появился в зале, где уже были люди. Они все проходили мимо огромного зеркала и хорошо были видны свидетелю событий, но молодой человек даже не отразился на поверхности, как будто вообще не существовал в реальной жизни. Удивленный американец внимательно проверил записи, после чего не смог пояснить такое явление с логической точки зрения.Пользователи сразу стали высказывать свое мнение по такому поводу, хотя скептики упомянули о монтаже. Возможно, этот индивидуум был современным вампиром или призраком, потому что многие истории с участием загадочных существ не являются редкостью.