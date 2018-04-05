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Жители Калифорнии наблюдали за полетом НЛО в форме диска

В сетях было опубликовано видео, сделанное свидетелями события из Калифорнии. Жители города Ла-Мирада наблюдали за полетом НЛО в форме диска, который бесшумно двигался над домами.

Жители Калифорнии наблюдали за полетом НЛО в форме диска


Объект излучал зеленоватое свечение и медленно осматривал окрестности, а также заинтересовал людей своими необычными маневрами. Он не был похож на привычный воздушный транспорт, а также исключена оптическая иллюзия, потому что НЛО пролетал за фонарями. К сожалению, качество сюжета оставляет желать лучшего, но он вызвал интерес у юзеров.



Некоторые скептики предположили, что это мог быть дирижабль, но их мнение было опровергнуто. Многие люди назвали аппарат внеземными технологиями пришельцев, которые решили нанести визит в этот уголок страны.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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