Жители Калифорнии наблюдали за полетом НЛО в форме диска

Объект излучал зеленоватое свечение и медленно осматривал окрестности, а также заинтересовал людей своими необычными маневрами. Он не был похож на привычный воздушный транспорт, а также исключена оптическая иллюзия, потому что НЛО пролетал за фонарями. К сожалению, качество сюжета оставляет желать лучшего, но он вызвал интерес у юзеров.Некоторые скептики предположили, что это мог быть дирижабль, но их мнение было опровергнуто. Многие люди назвали аппарат внеземными технологиями пришельцев, которые решили нанести визит в этот уголок страны.