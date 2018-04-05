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Американские ученые обнаружили самый полный скелет тираннозавра

Американские ученые из университета Канзаса во время исследования района Хэрр Крик обнаружили самый полный скелет тираннозавра. Он прекрасно сохранился и позволил им больше узнать о древних представителях фауны.

Американские ученые обнаружили самый полный скелет тираннозавра


Несмотря на молодой возраст, рептилия имела 5-сантиметровые зубы, а также 5-метровую длину тела. Она погибла в 4-летнем возрасте, но можно было заметить продолжение роста и набор веса животного. Специалисты были в восторге от такой находки, потому что до сего момента за 100 лет в этой местности были найдены останки его сородичей, но они были разрознены.



Скелет находился в скальном массиве, так что его приходилось извлекать по частям. Сначала была очищена верхняя часть тираннозавра, после чего показалась конечность вместе с бедром. Ученые отметили, что им предстоит много работы, но открытие станет сенсацией в мире науке.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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