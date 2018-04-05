Американские ученые обнаружили самый полный скелет тираннозавра

Несмотря на молодой возраст, рептилия имела 5-сантиметровые зубы, а также 5-метровую длину тела. Она погибла в 4-летнем возрасте, но можно было заметить продолжение роста и набор веса животного. Специалисты были в восторге от такой находки, потому что до сего момента за 100 лет в этой местности были найдены останки его сородичей, но они были разрознены.Скелет находился в скальном массиве, так что его приходилось извлекать по частям. Сначала была очищена верхняя часть тираннозавра, после чего показалась конечность вместе с бедром. Ученые отметили, что им предстоит много работы, но открытие станет сенсацией в мире науке.