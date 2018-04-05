АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой стоимостью 500 тысяч рублей

Популярная певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова ежемесячно зарабатывает несколько миллионов рублей и потому может себе позволить дорогую одежду, обувь и прочие «аксессуары жизни».

Сама она утверждает, что вкладывает все заработки в себя, нанимая лучших танцоров, учителей, команду и намерена вскоре выйти на мировой уровень.

Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой стоимостью 500 тысяч рублей

На презентации первого собственного блокчейн-проекта, маркетплейса и криптовалюты Ольга Бузова появилась в элегантном черном костюме от Yves Saint Laurent.

Знаменитость заявила, что его стоимость оценена в 500 рублей, но Ольга «самая богатая невеста России», а потому может себе позволить подобную роскошь.

Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой стоимостью 500 тысяч рублей

«Я – в первую очередь девушка, которая хочет любви, которая хочет быть хрупкой, что ее носили на руках, брали за руку», – с улыбкой заявляет Ольга.

Поэтому молодая женщина предпочла не дополнять дорогущий костюм очками, чтобы не казаться «этаким роботом». Но пользователи отметили, что нет смысла покупать такую дорогостоящую одежду, а «лучше бы дала денег сиротам и многодетным семьям».

Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стивен Спилберг подумывает над сменой пола
В РПЦ осудили священника, исполнившего в храме
В России закрыли 15 торговых центров после
Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой
Юлию Самойлову хотели не пропустить в Музей мадам
Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит
Перенос кинотеатров на первые этажи ТЦ обсудят в
Звезда «Офиса» Дженна Фишер выступила на ток-шоу,
Дмитрий Певцов поделился своими переживаниями о
В Сети появились первые кадры фильма
Решение о пожизненном заключении для педофилов
Известный модельер Гоша Рубчинский закрывает свой
В Екатеринбурге госпитализировали ребёнка после
Физики: «Солнечные» камни помогали викингам
Эксперты: Обжарка какао-бобов помогает сохранить
В Госдуме поддержали законопроект о введении
Здоровье курильщика на диете подвержено большим
В Ярославле будет центр пересадки костного мозга
Ученые рассказали об укреплении естественной
В Москве установили пасхальное яйцо высотой 8
Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего
Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin
В Красноярском кардиоцентре прооперировали
На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4
Заядлые курильщики рискуют потерять слух
В Ставрополе закроют ТЦ "Космос" и "Москва"
Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о
Acer представила мощный игровой ноутбук Nitro 5
Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове
Dongfeng показал тизер нового молодежного
Просмотреть все новости