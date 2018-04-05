Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой стоимостью 500 тысяч рублей

Сама она утверждает, что вкладывает все заработки в себя, нанимая лучших танцоров, учителей, команду и намерена вскоре выйти на мировой уровень.На презентации первого собственного блокчейн-проекта, маркетплейса и криптовалюты Ольга Бузова появилась в элегантном черном костюме от Yves Saint Laurent.Знаменитость заявила, что его стоимость оценена в 500 рублей, но Ольга «самая богатая невеста России», а потому может себе позволить подобную роскошь., – с улыбкой заявляет Ольга.Поэтому молодая женщина предпочла не дополнять дорогущий костюм очками, чтобы не казаться «этаким роботом». Но пользователи отметили, что нет смысла покупать такую дорогостоящую одежду, а «лучше бы дала денег сиротам и многодетным семьям».