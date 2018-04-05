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Ученые: В центре Млечного пути находятся 10000 черных дыр

Ученые во время наблюдения за центром Млечного пути обнаружили там 10000 черных дыр. Самый массивный объект держит вокруг себя множество небольших аналогов.

Он может иметь вес, превышающий Солнце в 4 миллиона раз, а также находится на расстоянии 26000 световых лет от нашей планеты. Специалисты выяснили, что вокруг Sgr A крутятся тысячи космических собратьев, но после приближения на близкое расстояние они разрываются на части.

Ученые: В центре Млечного пути находятся 10000 черных дыр


Такие процессы становятся виновниками возникновения мощных вспышек света, которые невозможно сравнить с другими излучениями галактики. Вращение таких потоков стало поводом для продолжения исследований в данном направлении, чтобы лучше понять природу черных дыр.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
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