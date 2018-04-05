Ученые: В центре Млечного пути находятся 10000 черных дыр

Он может иметь вес, превышающий Солнце в 4 миллиона раз, а также находится на расстоянии 26000 световых лет от нашей планеты. Специалисты выяснили, что вокруг Sgr A крутятся тысячи космических собратьев, но после приближения на близкое расстояние они разрываются на части.Такие процессы становятся виновниками возникновения мощных вспышек света, которые невозможно сравнить с другими излучениями галактики. Вращение таких потоков стало поводом для продолжения исследований в данном направлении, чтобы лучше понять природу черных дыр.