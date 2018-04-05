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Каждому владельцу суперкаров McLaren подарят «бесценную» статуэтку

Представители компании McLaren сообщили о том, что каждому покупателю гиперкара GT будет вручаться дополнительный презент. В частности, все 106 заказчиков автомобиля получат коллекционную скульптуру под названием Speed Form.

Каждому владельцу суперкаров McLaren подарят «бесценную» статуэтку


Отмечается, что ценность статуэтки Speed Form, которая переводится как «форма скорости». заключается в том, что купить её в свободной продаже невозможно, в связи с этим компания McLaren именовала коллекционную скульптуру как «бесценную». На изготовление одной скульптуры было потрачено 100 часов, затем ещё 30 часов понадобилось на проведение ручной полировки.

Скульптура Speed Form представляет собой трёхмерную копию интерьера гиперкара общим весом 3,6 килограмма. Для того чтобы придать статуэтке уникальность, каждая фигурка получила уникальный номер.

Стоит напомнить, что гиперкар McLaren GT оснащён гибридной силовой установкой общей производительностью 1000 лошадиных сил. За счёт такого потенциала гиперкар способен развивать максимальную скорость в 391 км/час. Стоимость одного автомобиля составляет 130 миллионов рублей.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 15:10
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