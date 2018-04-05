Новый Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом

В частности, в подкапотном пространстве нового Ford Focus RS будет установлен турбомотор объёмом 2,3 литра, его работа будет сочетаться с 48-вольтовым стартер-генератором, он будет активно помогать агрегату при разгоне и перезапуске двигателя в цикле «старт-стоп». Энергия вырабатываемая системой рекуперации будет питать всю бортовую электронику автомобиля. В результате общая мощность такого силового агрегата может составить 400 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте 576 Нм. В качестве трансмиссии выступит роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.Хэтчбек Ford Focus RS 2020 года получит усовершенствованную конструкцию силового каркаса кузова, за счёт чего автомобиль будет легче предшественника на 50 кг, а это положительно отразится на динамике автомобиля. Таким образом «заряженный» хэтчбек составит конкуренцию для Mercedes-AMG A45 последней генерации.