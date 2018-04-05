АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Новый Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом

Специалисты компании Ford разрабатывают «заряженную» модификацию хэтчбека Focus нового поколения. Накануне стало известно, что двигатель автомобиля будет дополнен системой мягкого гибрида.

Новый Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом


В частности, в подкапотном пространстве нового Ford Focus RS будет установлен турбомотор объёмом 2,3 литра, его работа будет сочетаться с 48-вольтовым стартер-генератором, он будет активно помогать агрегату при разгоне и перезапуске двигателя в цикле «старт-стоп». Энергия вырабатываемая системой рекуперации будет питать всю бортовую электронику автомобиля. В результате общая мощность такого силового агрегата может составить 400 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте 576 Нм. В качестве трансмиссии выступит роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Хэтчбек Ford Focus RS 2020 года получит усовершенствованную конструкцию силового каркаса кузова, за счёт чего автомобиль будет легче предшественника на 50 кг, а это положительно отразится на динамике автомобиля. Таким образом «заряженный» хэтчбек составит конкуренцию для Mercedes-AMG A45 последней генерации.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Возле перевала Дятлова был обнаружен секретный
«Проект «Кандидат-2018» прогорел»: эксперт
Ученым удалось вырастить фрагмент мозга с
Появились некоторые данные о новом Opel Astra
В Ставропольском крае упал вертолёт Ми-2
Ученые: Роботы с человеческим лицом наиболее
В ТЦ Metro на западе Москвы сработала пожарная
Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО
Не отражающийся в зеркалах человек был запечатлен
Анастасия Волочкова чуть не утонула, пытаясь
Жители Калифорнии наблюдали за полетом НЛО в
После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Мурманске
Американские ученые обнаружили самый полный
Некоторые дома могут становиться невидимками или
Ученые: В центре Млечного пути находятся 10000
Поклонники подозревают, что Дмитрий Харатьян
Каждому владельцу суперкаров McLaren подарят
В Сети обсуждают «скромный» праздник Заворотнюк,
Постаревший Дмитрий Маликов назвал себя "мощным
Новый Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом
В чешской лаборатории произошла утечка
Алсу предстала перед поклонниками в образе
Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по
Компания Hyundai приступила к тестированию
Названы рублёвые цены на новый внедорожник
Социологи выяснили стоимость ежемесячной
Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к
На Алтае подросток после укуса клеща заболел
Настя Каменских показала, как она выглядит с утра
Колин Фаррелл добровольно отправился в
Просмотреть все новости