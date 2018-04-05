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В чешской лаборатории произошла утечка сильнейшего неорганического яда

В лаборатории пражского района Беховице в Чехии вечером 4 апреля произошла утечка цианида калия — сильнейшего неорганического яда.
В чешской лаборатории произошла утечка сильнейшего неорганического яда


В результате утечки сильнейшего яда — цианида калия в чешской лаборатории госпитализирован ее сотрудник. 25-летний лаборант занимался утилизацией веществ химического происхождения, которые использовались во время проведения опытов. Среди веществ был и цианид калия.

Как сообщили медики, состояние здоровья лаборанта стабильно, угрозы для его жизни нет.

Из заявления местных властей следует, что данное происшествие не несет опасности здоровью населения.

В помещении, в котором произошла утечка яда, уже провели стерилизацию специалисты химической защиты.
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Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:50
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