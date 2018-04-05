В чешской лаборатории произошла утечка сильнейшего неорганического яда

В результате утечки сильнейшего яда — цианида калия в чешской лаборатории госпитализирован ее сотрудник. 25-летний лаборант занимался утилизацией веществ химического происхождения, которые использовались во время проведения опытов. Среди веществ был и цианид калия.Как сообщили медики, состояние здоровья лаборанта стабильно, угрозы для его жизни нет.Из заявления местных властей следует, что данное происшествие не несет опасности здоровью населения.В помещении, в котором произошла утечка яда, уже провели стерилизацию специалисты химической защиты.