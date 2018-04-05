Компания Hyundai приступила к тестированию большого внедорожника Palisade
Специалисты компании Hyundai приступили к тестированию нового флагманского внедорожника Palisade. Накануне в сеть выложили шпионские фотографии автомобиля, предназначенного для североамериканского рынка.
Официальный дебют полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade ожидается в начале 2019 года на автосалоне в Детройте. Новый внедорожник разработан на одной платформе с флагманом Kia Telluride, который неоднократно был запечатлён охотниками за сенсациями во время прохождения тестовых испытаний.
Дизайн нового автомобиля будет выполнен в стиле Hyundai Santa Fe последней генерации. Кроссовер Hyundai Palisade рассчитан на три ряда сидений с семью или восемью посадочными местами.
Предполагается, что в подкапотном пространстве нового автомобиля будет установлен бензиновый двигатель объёмом 3,3 литра мощностью 294 лошадиные силы. Также кроссовер будет комплектоваться гибридной силовой установкой общей производительностью 400 лошадиных сил. Привод у автомобиля будет предложен либо полный, либо передний.
Официальный дебют полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade ожидается в начале 2019 года на автосалоне в Детройте. Новый внедорожник разработан на одной платформе с флагманом Kia Telluride, который неоднократно был запечатлён охотниками за сенсациями во время прохождения тестовых испытаний.
Дизайн нового автомобиля будет выполнен в стиле Hyundai Santa Fe последней генерации. Кроссовер Hyundai Palisade рассчитан на три ряда сидений с семью или восемью посадочными местами.
Предполагается, что в подкапотном пространстве нового автомобиля будет установлен бензиновый двигатель объёмом 3,3 литра мощностью 294 лошадиные силы. Также кроссовер будет комплектоваться гибридной силовой установкой общей производительностью 400 лошадиных сил. Привод у автомобиля будет предложен либо полный, либо передний.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:40