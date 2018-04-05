АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Названы рублёвые цены на новый внедорожник Chevrolet Traverse

Представители компании Chevrolet назвали рублёвые цены и комплектации для российского рынка на большой внедорожник Traverse. Стоимость автомобиля стартует от 2 990 000 рублей.

Названы рублёвые цены на новый внедорожник Chevrolet Traverse


В частности, базовая комплектация внедорожника Chevrolet Traverse для россиян будет предложена с бензиновым атмосферным двигателем объёмом 3,6 литра производительностью 318 лошадиных сил. Комплектуется силовой агрегат 9-ступенчатым гидромеханическим автоматом и полноприводной системой с фиксированными режимами работы Normal, 4x4 и Off-Road.

В модельном ряду производителя Chevrolet Traverse расположится на ступень ниже флагмана Chevrolet Tahoe. Габариты нового кроссовера составляют 5 189/1 996/1 795 мм при колёсной базе 3 071 мм. Автомобиль имеет трёх-рядный салон на 7 или 8 посадочных мест и вместительное багажное отделение, которое можно увеличить, если сложить задние сиденья. На российском рынке внедорожник будет доступен в трёх комплектациях — LE, LT и Premier.

В оснащение базовой версии Chevrolet Traverse входит запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, мониторинг давления в шинах, электронный ручной тормоз, круиз-контроль, камера заднего вида, подушки безопасности, информационно-развлекательный комплекс, ксеноновая головная оптика, легкосплавные колёсные диски и другие опции.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Возле перевала Дятлова был обнаружен секретный
«Проект «Кандидат-2018» прогорел»: эксперт
Ученым удалось вырастить фрагмент мозга с
Появились некоторые данные о новом Opel Astra
В Ставропольском крае упал вертолёт Ми-2
Ученые: Роботы с человеческим лицом наиболее
В ТЦ Metro на западе Москвы сработала пожарная
Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО
Не отражающийся в зеркалах человек был запечатлен
Анастасия Волочкова чуть не утонула, пытаясь
Жители Калифорнии наблюдали за полетом НЛО в
После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Мурманске
Американские ученые обнаружили самый полный
Некоторые дома могут становиться невидимками или
Ученые: В центре Млечного пути находятся 10000
Поклонники подозревают, что Дмитрий Харатьян
Каждому владельцу суперкаров McLaren подарят
В Сети обсуждают «скромный» праздник Заворотнюк,
Постаревший Дмитрий Маликов назвал себя "мощным
Новый Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом
В чешской лаборатории произошла утечка
Алсу предстала перед поклонниками в образе
Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по
Компания Hyundai приступила к тестированию
Названы рублёвые цены на новый внедорожник
Социологи выяснили стоимость ежемесячной
Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к
На Алтае подросток после укуса клеща заболел
Настя Каменских показала, как она выглядит с утра
Колин Фаррелл добровольно отправился в
Просмотреть все новости