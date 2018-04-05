Названы рублёвые цены на новый внедорожник Chevrolet Traverse

В частности, базовая комплектация внедорожника Chevrolet Traverse для россиян будет предложена с бензиновым атмосферным двигателем объёмом 3,6 литра производительностью 318 лошадиных сил. Комплектуется силовой агрегат 9-ступенчатым гидромеханическим автоматом и полноприводной системой с фиксированными режимами работы Normal, 4x4 и Off-Road.В модельном ряду производителя Chevrolet Traverse расположится на ступень ниже флагмана Chevrolet Tahoe. Габариты нового кроссовера составляют 5 189/1 996/1 795 мм при колёсной базе 3 071 мм. Автомобиль имеет трёх-рядный салон на 7 или 8 посадочных мест и вместительное багажное отделение, которое можно увеличить, если сложить задние сиденья. На российском рынке внедорожник будет доступен в трёх комплектациях — LE, LT и Premier.В оснащение базовой версии Chevrolet Traverse входит запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, мониторинг давления в шинах, электронный ручной тормоз, круиз-контроль, камера заднего вида, подушки безопасности, информационно-развлекательный комплекс, ксеноновая головная оптика, легкосплавные колёсные диски и другие опции.