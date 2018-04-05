Социологи выяснили стоимость ежемесячной «нормальной жизни» в средней российской семье

Исследовательский холдинг «Ромир» в марте нынешнего года провел опрос российского населения. Респондентам был задан всего один вопрос — сколько денег для «нормальной жизни» требуется семье из трех человек, которая проживает в их населенном пункте.21% семей (примерно каждая пятая) сможет прожить «нормально» при ежемесячном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей.66% (две семьи из трех) для обеспечения «нормальной жизни» претендуют на ежемесячную сумму в количестве 45 — 120 тысяч.А 13% респондентов (каждая седьмая семья) заявили, что поддержать уровень «нормальной жизни» им поможет не менее 120 тысяч рублей.В исследовании говорится: «Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75900 рублей».Авторы опроса отметили, что более высокие материальные требования выдвигают традиционно жители мегаполисов сравнительно с жителями городов поменьше.