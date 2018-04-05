Социологи выяснили стоимость ежемесячной «нормальной жизни» в средней российской семье
Согласно данным опроса исследовательского холдинга «Ромир», который провели социологи, ежемесячно «нормальная жизнь» средней семьи в России стоит примерно 75,9 тысяч рублей.
Исследовательский холдинг «Ромир» в марте нынешнего года провел опрос российского населения. Респондентам был задан всего один вопрос — сколько денег для «нормальной жизни» требуется семье из трех человек, которая проживает в их населенном пункте.
21% семей (примерно каждая пятая) сможет прожить «нормально» при ежемесячном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей.
66% (две семьи из трех) для обеспечения «нормальной жизни» претендуют на ежемесячную сумму в количестве 45 — 120 тысяч.
А 13% респондентов (каждая седьмая семья) заявили, что поддержать уровень «нормальной жизни» им поможет не менее 120 тысяч рублей.
В исследовании говорится: «Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75900 рублей».
Авторы опроса отметили, что более высокие материальные требования выдвигают традиционно жители мегаполисов сравнительно с жителями городов поменьше.
Исследовательский холдинг «Ромир» в марте нынешнего года провел опрос российского населения. Респондентам был задан всего один вопрос — сколько денег для «нормальной жизни» требуется семье из трех человек, которая проживает в их населенном пункте.
21% семей (примерно каждая пятая) сможет прожить «нормально» при ежемесячном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей.
66% (две семьи из трех) для обеспечения «нормальной жизни» претендуют на ежемесячную сумму в количестве 45 — 120 тысяч.
А 13% респондентов (каждая седьмая семья) заявили, что поддержать уровень «нормальной жизни» им поможет не менее 120 тысяч рублей.
В исследовании говорится: «Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75900 рублей».
Авторы опроса отметили, что более высокие материальные требования выдвигают традиционно жители мегаполисов сравнительно с жителями городов поменьше.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:20